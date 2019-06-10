Жителям Донбасса помогут трудоустроиться в Ростовской области – губернатор

Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM Правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса. Но помощь оказана будет только после того, как они получат гражданство РФ.

«Мы, несомненно, будем создавать условия для того, чтобы люди могли поискать работу. Есть специалисты, возможно, учителя, врачи, и если у этих специалистов есть потребность, то будем помогать [трудоустроиться]. С людьми нам предстоит работать, я уверен, что среди них найдутся и специалисты, те, кто нам сегодня нужен», — цитирует главу региона ТАСС.

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В настоящее время в Ростовской области банк вакансий насчитывает около 16 тыс. рабочих мест.

Напомним, в Ростовской области открыто два центра выдачи российских паспортов жителям Донбасса. В Новошахтинск за документами будут приезжать жители Луганской Народной Республики, в село Покровское Неклиновского района — Донецкой Народной Республики. Отделения по вопросам миграции на Дону были открыты 29 и 30 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время «прямой линии» 7 июня 2018 года к президенту РФ Владимиру Путину обратились беженцы с Донбасса, проживающие в Батайске (Ростовская область). Они рассказали о трудностях с поиском работы при оформлении документов. Правительству региона было рекомендовано помочь в обустройстве беженцам. Глава Ростовской области Василий Голубев должен был отчитаться о выполнении поручения до 1 сентября 2018 года.

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