Казахстан спокойно вступает в новый этап своего развития – депутат Госдумы

Москва, , 11:03 — REGNUM В Госдуме убеждены, что Россия и Казахстан сумеют сохранить и укрепить связи народов, не позволив внешним деструктивным силам негативно влиять на российско-казахские отношения», передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

«Настрой нового главы Казахстана позволяет рассчитывать, что наш давний стратегический партнер продолжит сохранять и развивать добрососедские отношения, укрепляя связи между российским и казахским народами», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он также отметил, что важным фактором стабильности является сохранение Нурсултаном Назарбаевым позиций национального лидера Казахстана, который остается руководителем правящей партии «Нур Отан», совета безопасности и ряда других ключевых политических должностей в республике.

«Сегодня Казахстан спокойно и достойно вступает в новый этап своего развития, в котором колоссальный опыт строительства эффективного социально ориентированного государства должен быть сохранен и преумножен… Убежден, что Россия и Казахстан сумеют сохранить и укрепить связи наших братских народов, не позволив внешним деструктивным силам негативно влиять на российско-казахские отношения», — подчеркнул Железняк.

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги внеочередных выборов президента, состоявшихся 9 июня. Действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% (6,5 млн голосов).

В наблюдении за ходом голосования приняла участие делегация депутатов Госдумы. Глава делегации, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что «выборы президента Казахстана проходят на высоком организационном уровне, серьезных нарушений группой международных наблюдателей парламентской ассамблеи ОДКБ не было зафиксировано».

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