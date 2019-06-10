Миссия СНГ высоко оценила выборы президента в Казахстане

Нур-Султан, , 10:58 — REGNUM Миссия Содружества Независимых Государств (СНГ) признала выборы в Казахстане прозрачными, демократичными и конкурентными. Об этом 10 июня заявил председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, за выборами президента Казахстана наблюдали 432 человека из восьми стран СНГ, которые посетили 3812 избирательных участков. Лебедев отметил, что выборы в республике прошли на высоком организационном уровне и в свободной атмосфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня глава миссии наблюдателей от Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) Владимир Норов назвал президентские выборы в Казахстане прозрачными и демократичными.

Читайте также: Миссия ШОС признала выборы в Казахстане легитимными и демократичными