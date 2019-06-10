У России есть резерв для участия в миротворческих миссиях ООН — МВД РФ

Москва, , 09:32 — REGNUM Россия в любой момент готова увеличить контингент миротворцев в миссиях ООН за счет резерва из представителей правоохранительных органов. Об этом заявил начальник управления международного сотрудничества МВД РФ Петр Попов в интервью РИА Новости.

Попов сообщил, что у России есть резерв миротворцев в количестве 20−25 военнослужащих, которые готовы выдвинуться на место службы в миссию в любой момент. Кроме того, эта информация имеется в секретариате ООН.

Он также добавил, что ООН этот резерв не использует, мотивируя это тем, что нужны конкретные профессии, которых нет у этих 25 человек.

Представитель МВД сообщил, что их ведомство неоднократно поднимало эти вопросы у руководства секретариата ООН, но внятного ответа так и не получило.

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