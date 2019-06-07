СПЧ ООН направляет наблюдателей в Судан

Женева, Швейцария, , 20:19 — REGNUM Совет по правам человека ООН направляет наблюдателей в Судан, 7 июля передает агентство Associated Press.

В СПЧ ООН «серьезно обеспокоены» ситуацией в Судане, где в результате разгона лагеря протестующих в Хартуме погибли не менее 100 человек.

Совет «надеется на сотрудничество» с военными властями Судана для расследования применения «чрезмерной силы» против демонстрантов.

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