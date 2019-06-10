Во Владивосток пришёл японский военный корабль DD-114 «Судзунами»

Владивосток, , 07:03 — REGNUM Японский эсминец DD-114 «Судзунами» из состава Морских сил самообороны Японии ошвартовался у причальной стенки напротив штаба ТОФ во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, экипаж японского эсминца примет участие в международных учениях Сарекс-2019 (SAREX — Search and Rescue Exercise), которые пройдут в заливе Петра Великого. На учениях будут отрабатываться поиск и спасение терпящих бедствие, а так же будут отработаны элементы совместного маневрирования боевых кораблей и вспомогательных судов. Учения пройдут в течение пяти дней.

DD-114 «Судзунами» (в переводе с японского «Прохладная волна») представляет собой боевой корабль, построенный по проекту «Таканами» в 2004 году. Эсминец имеет длину 151 метр, ширину 17,4 метра и осадку 5,3 метра. Водоизмещение корабля составляет 4 650 тонн. Корабль вооружен ракетным комплексом, включающим в себя 8 противокорабельных ракет «Тип 90», зенитные ракеты «Стандарт-СМ2» и «Си Спарроу», противолодочные ракеты АСРОК, торпедные аппараты, а так же 127-мм орудийную установку и вертолет «Си Хоук».

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Сам факт прибытия во Владивосток японского военного корабля и его участие в совместных учениях, даёт много пищи международным аналитикам для размышлений на фоне обострения разногласий вокруг принадлежности Курильских островов, посещения министром обороны России Сергеем Шойгу Японии, а так же анонсированном визите президента России Владимира Путина в Страну Восходящего Солнца в конце июня текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Япония продемонстрировала отступление на фронте «борьбы за Курилы», что нашло подтверждение в статьях и выступлениях известных японских политиков и учёных, что, тем не менее, по мнению наблюдателей, не отражает действительного положения вещей.