Курилы. Япония отступила — или сменила риторику?

Токио, , 01:05 — REGNUM Сообщения некоторых российских СМИ окрасились в победный тон на фоне отступления Токио от решительного подхода к «возвращения Курил». Насколько оправдан оптимизм, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Казалось бы, победа Москвы над «курильским вопросом» подтверждается и мнением некоторых экспертов с японской стороны, так, например, профессор университета Цукуба, политолог Накамура Ицуро констатирует, что закрытие вопроса о мирном договоре России и Японии на состоявшихся переговорах министров иностранных дел и обороны этих стран сопоставимо по своему значению с Совместной советско-японской декларацией 1956 года. Теперь, по мнению авторитетного специалиста по отношениям с Россией, всё внимание тех в Японии, кто хочет приезжать на Курилы, будет сосредоточено на экономической деятельности в безвизовом режиме и по правилам, устанавливаемым Россией в соответствии со своим законодательством.

Но окончательна ли эта дипломатическая победа? К сожалению, существует много признаков, по которым ее нельзя признать таковой. Несмотря на то, что в «синей книге дипломатии японского МИД» на этот год упоминание о «принадлежности Японии» четырех Курильских островов отсутствует, до сих пор остается в силе весь слой внутрияпонской пропаганды, провозглашающей Курилы «японскими». В том числе и печально известная резолюция японского парламента от 2009 года, которая объявила «суверенитет Японии» над российскими островами Кунашир, Итуруп, Шикотан и группой островов Плоские (Хабомаи).

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