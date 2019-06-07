Видео инцидента с боевыми кораблями США и России в Восточно-Китайском море

Вашингтон, 7 июня 2019, 20:50 — REGNUM Видеозапись провокационного манёвра ракетного крейсера USS Chancellorsville ВМС США возле российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море опубликована 7 июня на видеохостинге YouTube.
Видеозапись сделана с борта американского ракетного крейсера USS Chancellorsville в момент сближения с БПК «Адмирал Виноградов» на несколько десятков метров.
Напомним, российский большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» был вынужден резко изменить курс для того чтобы избежать столкновения с более крупным крейсером США.
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