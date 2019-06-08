В Кёльне активизировались сторонники «Национал-социалистического подполья»

Кёльн, Германия, , 10:31 — REGNUM 9 июня в немецком городе Кёльн состоятся мероприятия по случаю 15-й годовщины теракта, совершенного в турецком районе организацией «Национал-террористическое подполье». Накануне этой даты в городе активизировались сторонники ультраправых экстремистов, передает канал n-tv.

В период с 29 мая по 3 июня неизвестные распространили в городе листовки экстремистского содержания. Запечатанные в конверты листовки с угрозами в адрес мусульман и изображениями свастики были размещены в почтовых ящиках горожан. Полиция изъяла материалы и возбудила расследование.

У полиции нет сведений о конкретной угрозе во время мероприятий 9 июня, однако в этот день будут дежурить отряды правоохранителей.

9 июня 2004 года на Койпштрассе в Кёльне взорвалась бомба, начиненная мелкими поражающими элементами. Ранения получили 22 человека. Ответственность за теракт возложили на ультраправую организацию «Национал-социалистическое подполье». Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года ее лидер Беате Цшепе была приговорена к пожизненному заключению.

Читайте также: Немецкую террористку Беату Цшепе хотят перевести в тюрьму Хемница