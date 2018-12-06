Немецкую террористку Беату Цшепе хотят перевести в тюрьму Хемница

Хемниц, Германия, , 14:11 — REGNUM Лидер одной из немецких группировок Беата Цшепе может отправиться отбывать тюремный срок в саксонский город Хемниц, передает канал N-TV 6 декабря. Совсем недавно Саксония и Хемниц стали преподноситься немецкими средствами массовой информации как центр правого экстремизма.

Министерство юстиции Саксонии подтвердило, что ведет переговоры с коллегами из Баварии о передаче Цшепе в саксонское исправительное учреждение. Окончательное решение еще не принято. В настоящее время приговоренная к пожизненному заключению Цшепе содержится под стражей в Мюнхене.

В Германии сразу нашлись критики подобного решения: они опасаются, что в тюрьме в Хемнице Беата Цшепе может установить контакты с идеологически близкими экстремистами. Они требуют, чтобы персонал тюрьмы предотвратил возникновение подобных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года 43-летняя Цшепе (встречается написание фамилии как Чепе) была приговорена к пожизненному лишению свободы после пятилетнего судебного разбирательства. Ей вменяют в вину убийство десяти человек, участие в террористической организации и другие преступления. Двое ее сообщников по банде покончили собой в 2011 году, чтобы избежать задержания.

Напомним, город Хемниц прославился после крупных акций протеста против миграционной политики Германии в конце августа-начале сентября. Вскоре после этого спецслужбы Германии объявили о захвате в городе правоэкстремистских групп, готовивших теракты ко Дню германского единства.

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