Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме

Лондон, 8 июня 2019, 02:20 — REGNUM Кадры с основателем WikiLeaks Джуиланом Ассанжем в тюрьме Белмарш (Великобритания) опубликованы на YouTube.
На видео, кроме Ассанжа, присутствуют и другие заключённые. Ролик сняли до перевода журналиста в больничное крыло.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон требует экстрадиции Ассанжа, предъявляя ему 17 обвинений по статьям о шпионаже. 14 июня в лондонском суде должны состояться слушания по этому вопросу.
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