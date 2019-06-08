Суббота, 8 Июня 2019 года
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Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме

Политика

На видео, кроме Ассанжа, присутствуют и другие заключённые

Лондон, 8 июня 2019, 02:20 — REGNUM  Кадры с основателем WikiLeaks Джуиланом Ассанжем в тюрьме Белмарш (Великобритания) опубликованы на YouTube.

На видео, кроме Ассанжа, присутствуют и другие заключённые. Ролик сняли до перевода журналиста в больничное крыло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон требует экстрадиции Ассанжа, предъявляя ему 17 обвинений по статьям о шпионаже. 14 июня в лондонском суде должны состояться слушания по этому вопросу.

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