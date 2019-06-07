WikiLeaks: минюст США готовит новые обвинения против Ассанжа

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Министерство юстиции США подготовило новые обвинения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает Wikileaks.

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Уточняется, что новое обвинение против Ассанжа, которое заменит предыдущее, будет ему предъявлено до истечения срока, отведенного на рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, — 14 июня и будет основано на показаниях нанятого ФБР информатора Сигурдура Тордарсона, который в 2010 году под именем Ассанжа пытался получить российскую визу. Ранее Тордарсон также был приговорён к тюремному заключению за мошенничество и педофилию.

Как сообщает нидерландский телеканал NOS, агенты ФБР допросили Тордарсона на прошлой неделе: последний специально для этого отправился в Вашингтон после того, как ему пообещали иммунитет.

Ранее в WikiLeaks сообщили, что ранее назначенные на 12 июня слушания об экстрадиции основателя организации в США перенесены на 14 июня. Они состоятся в магистратском суде Белмарш в Лондоне.

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Как сообщал ИА REGNUM, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в эквадорском посольстве в Лондоне. Он попросил политического убежища из-за возможной его экстрадиции в США. В апреле 2019 года власти Эквадора отказали Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища и лишили его эквадорского гражданства. Британская полиция арестовала его. Суд в Великобритании признал основателя портала WikiLeaks виновным в нарушении условий освобождения под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. В конце мая из-за ухудшения состояния здоровья основатель портала был переведён в тюремную больницу.

В США его обвиняют в сговоре с аналитиком военной разведки с целью взлома секретного правительственного компьютера, а также его преследуют за публикацию документов Госдепа. Власти Швеции обвиняют основателя WikiLeaks в ряде сексуальных преступлений.