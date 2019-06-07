Песков объяснил, почему не нужно расширять нормандский формат

Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Российское руководство не считает целесообразным расширять нормандский формат из-за низкой эффективности таких переговоров. Об этом заявил 7 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Привлечь в переговорам другие страны предложила только Украина, остальные стороны до сих пор не видели целесообразности в расширении нормандского формата, отметил он. Песков констатировал, что такой формат переговоров пока не дает результатов, так как Киев не выполняет минские соглашения.

В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении вряд ли возможно, хотя зависит всё от позиции Киева, добавил представитель Кремля.

В мае о возможном включении в нормандский формат США заявляли в партии «Слуга народа», от которой выдвигался в президенты Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе (Россия, Украина, Германия и Франция) начались в июне 2014 года. В рамках формата проходили телефонные беседы, встречи на высшем уровне и контакты министров иностранных дел.

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