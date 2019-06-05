Кучма назвал Минск единственной площадкой для переговоров по Донбассу

Киев, , 14:59 — REGNUM Абсолютным абсурдом назвал предложения об отказе от Минска как переговорной площадки представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма. Об этом он заявил 5 июня на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Кучма назвал колоссальной роль Минска в работе контактной группы. Звучавшие предложения о переносе переговоров совершенно безосновательны, отметил он.

«Это единственное место, где можно проводить нормальный диалог, а с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне», — цитирует Кучму БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер положительно воспринял возвращение бывшего президента Украины Леонида Кучмы на должность представителя своей страны в трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе. Он заявил, что Кучму никак не отпускает политика и это к лучшему.

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