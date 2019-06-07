Премьер-министр Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Дрезден, Германия, , 10:28 — REGNUM Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью агентству DPA призвал отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой.

«Мы должны снять эти санкции, — сказал Кречмер. — Я надеюсь, что обе стороны пойдут навстречу друг другу».

Издание отмечает, что Кречмер 7 июня примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где намерен выступить за улучшение ситуации между ФРГ и РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о нормализации отношений между Германией и Россией выступил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. По его словам, Москве и Берлину следует и дальше двигаться по пути укрепления взаимного доверия, обеспечивая взаимопонимание между двумя народами, а в развитии партнерских отношений сегодня заинтересована не только Россия и Германия, но весь Евросоюз.

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