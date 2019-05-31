Экс-канцлер ФРГ заявил о необходимости ассоциации России и Евросоюза

Великий Новгород, , 13:11 — REGNUM России и Германии следует и дальше двигаться по пути укрепления взаимного доверия, обеспечивая взаимопонимание между двумя народами, заявил федеральный канцлер Германии в отставке Герхард Шрёдер в письме к участникам Ганзейского форума в Великом Новгороде. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

«Нам необходима ассоциация России и Европейского Союза, чтобы обеспечить мир, стабильность и благополучие на всем континенте, — говорится в письме экс-канцлера. — Только так мы можем сообща разрешить конфликты и усилить наши страны в глобальной конкуренции. Сообща нам следует создать зону свободной торговли, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока».

Шрёдер также отметил, что в развитии партнерских отношений сегодня заинтересована не только Россия и Германия, но весь Евросоюз, что должно быть сигналом и советом тем, кто отвечает за международную политику.

«Необходимо найти выход из спирали взаимных упреков, угроз и санкций посредством политики сотрудничества, доверия и разрядки», — добавил он.

Напомним, Ганзейский форум работал в рамках XIII Недели международного сотрудничества в Новгородском госуниверситете. Ее гостями стали более 80 человек из 16 стран мира. Партнёром российского вуза со стороны Германии выступил Фондовый университет Хильдесхайма.

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