Четверг, 6 Июня 2019 года
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Ущерб от загрязнения «Дружбы» оценят до конца лета — Новак

Экономика

Для ужесточения контроля за поступлением кондиционной нефти в трубопроводы подготовлен комплекс поправок

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 10:00 — REGNUM  Консолидированная оценка ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружбы» займет несколько месяцев и, вероятно, будет готова до конца лета. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак 6 июня на полях экономического форума в Санкт-Петербурге.

Новак отметил, что оценка ущерба — недолгосрочный процесс. Скорее всего, она продлится не более трех летних месяцев.

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Глава Минэнерго добавил, что для ужесточения контроля за поступлением кондиционной нефти в трубопроводы подготовлен комплекс поправок. Изменения затронут и технические регламенты, и контрольные мероприятия, их внесение также ожидается в ближайшие месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле загрязненная примесями нефть попала в трубопровод «Дружба», что привело к временному отказу ряда стран от получения российской нефти. По состоянию на 3 июня Венгрия и Словакия уже получали качественную нефть, тогда как очищение польского участка «Дружбы» ещё продолжалось.

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