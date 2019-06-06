Ущерб от загрязнения «Дружбы» оценят до конца лета — Новак

Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Консолидированная оценка ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружбы» займет несколько месяцев и, вероятно, будет готова до конца лета. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак 6 июня на полях экономического форума в Санкт-Петербурге.

Новак отметил, что оценка ущерба — недолгосрочный процесс. Скорее всего, она продлится не более трех летних месяцев.

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Глава Минэнерго добавил, что для ужесточения контроля за поступлением кондиционной нефти в трубопроводы подготовлен комплекс поправок. Изменения затронут и технические регламенты, и контрольные мероприятия, их внесение также ожидается в ближайшие месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле загрязненная примесями нефть попала в трубопровод «Дружба», что привело к временному отказу ряда стран от получения российской нефти. По состоянию на 3 июня Венгрия и Словакия уже получали качественную нефть, тогда как очищение польского участка «Дружбы» ещё продолжалось.

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