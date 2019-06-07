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Слушания об экстрадиции Ассанжа отложили

Политика

Заседание cуда пройдёт в магистратском суде «Белмарш» в Лондоне

Слушания об экстрадиции Ассанжа отложили
thierry ehrmann
Джулиан Ассанж

Лондон, 7 июня 2019, 05:44 — REGNUM  Начало судебных слушаний по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся в Лондоне 14 июня, сообщает WikiLeaks.

Таким образом, слушания отложены на два дня. Заседание пройдёт в британской столице в магистратском суде «Белмарш».

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Напомним, США требуют экстрадиции Ассанжа, находящегося в Лондоне. Основателя WikiLeaks американцы обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст США передумал обвинять Ассанжа в утечке секретных данных — Politico

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