Слушания об экстрадиции Ассанжа отложили

Лондон, , 05:44 — REGNUM Начало судебных слушаний по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся в Лондоне 14 июня, сообщает WikiLeaks.

Таким образом, слушания отложены на два дня. Заседание пройдёт в британской столице в магистратском суде «Белмарш».

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Напомним, США требуют экстрадиции Ассанжа, находящегося в Лондоне. Основателя WikiLeaks американцы обвиняют в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже.

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