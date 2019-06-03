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Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа

Общество

Он и так сидит в тюрьме в Великобритании

Стокгольм, 3 июня 2019, 19:09 — REGNUM  Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который сейчас отбывает наказание в британской тюрьме. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает SVT со ссылкой на решение суда.

В суде рассматривалось дело о подозрении Ассанжа в совершении преступления сексуального характера. Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Ассанжа, который и так находится в британской тюрьме, где отбывает почти годичный срок за нарушение правил содержания под домашним арестом.

Но в суде решили, что содержание Ассанжа под стражей не требуется. Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.

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Публикация секретных документов на сайте WikiLeaks
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