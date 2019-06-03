Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа

Стокгольм, , 19:09 — REGNUM Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который сейчас отбывает наказание в британской тюрьме. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает SVT со ссылкой на решение суда.

В суде рассматривалось дело о подозрении Ассанжа в совершении преступления сексуального характера. Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Ассанжа, который и так находится в британской тюрьме, где отбывает почти годичный срок за нарушение правил содержания под домашним арестом.

Но в суде решили, что содержание Ассанжа под стражей не требуется. Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.