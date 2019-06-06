Изучит ли Пашинян предупреждения Москвы об угрозе войны 2016 года?

Ереван, , 22:43 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о практике переговоров по проблеме НКР, что «передал им [руководству Нагорного Карабаха] документы, на основе которых велись переговоры до меня», и добавил, что «до меня они абсолютно не были информированы». В ответ на это президент НКР Бако Саакян заявил, что «лучший и, пожалуй, единственный способ избежать спекуляций — восстановить полноценный формат переговоров при непосредственном участии Карабаха».

Кроме того, Никол Пашинян сообщил об утечке секретной информации о планах урегулирования вокруг НКР из своего ближайшего окружения:

«Я с этим человеком сидел, разговаривал в условиях секретности, говорил, как я представляю решение, какими шагами должны двигаться, и этот человек выходит, говорит своему помощнику — иди, напиши, что Пашинян продает земли. Зачем все это?»

Известно, что все переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта проводятся в режиме секретности. Понятно, что после встречи глав МИД Азербайджана и Армении они должны представлять руководству своих стран письменные отчеты. В режиме тет-а-тет встречаются лидеры двух стран. Ясно, что они в таком формате могут затрагивать деликатные проблемы. Не исключен вариант, что кто-то записывал переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна и этот документ оказался в распоряжении премьер-министра Армении.

Но теперь Н. Пашинян создал в Армении комиссию по изучению обстоятельств Апрельской войны 2016 года, которая приступила к работе. Возглавивший комиссию председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян сообщил, что «будут изучаться все данные, которые помогут составить общую картину для общественности», и «не исключил, что по итогам работы будут возбуждены уголовные дела, но это уже не входит в их полномочия».

Сделает при этом эта комиссия запрос в Москву, где также имеется материалы по апрельской войне 2016 года? Известно, что Москва предупреждала Ереван о таком возможном сценарии развития событий, который был реализован в апреле 2016-го, но её предупреждения были проигнорированы властями Армении.