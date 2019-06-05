Комиссия по апрельской войне в Карабахе изучит территориальные потери

Ереван, , 02:14 — REGNUM После состоявшегося 4 июня первого заседания следственной комиссии парламента Армении по изучению обстоятельств апрельской войны в Нагорном Карабахе 2016 года депутат правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян пообещал работать так, чтобы были развеяны все сомнения общественности, сообщает azatutyun.am.

Именно он, бывший член по сбору фактов в связи с событиями 1 марта 2008 года, возглавил эту комиссию, состоящую из 11 членов.

Три года назад в четырехдневной войне в Нагорном Карабахе и в последовавшие за ней дни армянская сторона потеряла более 100 человек, а также имела территориальные потери, после чего не прекращались разговоры о том, что у солдат не было патронов, для танков не было дизельного топлива, передовая не была должным образом оснащена, командный состав неоперативно реагировал на сообщения о нападении противника.

«Пусть никто не сомневается данная комиссия решит этот вопрос. Если бы те, кто сегодня уже с самого начала ставят под сомнение работу комиссии, в то время, когда занимали должности, полноценно решили бы поставленные перед ними задачи, тогда бы нужды в этой комиссии точно не было, — заявил Андраник Кочарян. — Но поскольку они были заняты чем-то другим, обогащались, строили особняки, на каждый камень была положена судьба одного солдата. Вот об этом они должны были подумать, потому что эта комиссия также может перейти и к таким разоблачениям», — сказал Кочарян.

Повестка дня комиссии опубликована, один из вопросов повестки, к примеру, такой: насколько адекватными и оперативными были решения командиров, направленные на пресечение и предотвращение действий противника. Также будут затронуты вопросы состояния тогдашней разведывательной деятельности, тылового обеспечения, боевой готовности и ряд других вопросов.

Комиссия, кстати, имеет право приглашать на заседания должностных лиц, вплоть до высшего офицерского состава, а также запрашивать и получать связанные с оборонной сферой документы, в том числе секретные приказы, инструкции и материалы служебных расследований.

По словам Андраника Кочаряна, в комиссию будут приглашены как нынешние, так и бывшие чиновники. Он не исключил, что среди них могут быть бывший верховный главнокомандующий ВС Армении, бывший президент Армении Серж Саргсян и бывший министр обороны Сейран Оганян. Но точно будет приглашен бывший премьер-министр Карен Карапетян, именно он с трибуны Национального собрания заявил, что были случаи, когда из-за некачественного дизельного топлива во время апрельской войны военная техника не работала.

Андраник Кочарян считает, что возникнут вопросы, если бывшие чиновники отклонят приглашение прийти в комиссию. «То есть, они не хотят, чтобы мы приблизились к каким-то разоблачением, если что-то есть, если изначально что-то не так. Если что-то не так, я хочу понять, мы потеряли более 100 человек, в этом нет виновных?» — сказал он.

Следственная комиссия также обратится к коллегам из Нагорного Карабаха, как приглашая должностных лиц, так и запрашивая документы. Кочарян сказал, что они также встретятся с родственниками погибших, их сослуживцами, не обойдут стороной и вопрос потери 800 гектаров территории.

«Мы не скованы, постараемся понять, насколько нам это позволит наш интеллектуальный и операционный потенциал. Но если нам не удастся продвинуться далеко, мы создадим основу, чтобы идущие следом могли взять наши выводы и пойти вперед», — подчеркнул глава следственной комиссии.

О необходимости создания следственной комиссии по изучению обстоятельств четырехдневной апрельской войны в Карабахе, напомним, первым заявил премьер-министр Никол Пашинян, говоря о «некоторых силах бывшей коррупционной системы», провоцирующих разногласия между Арменией и Карабахом.

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Дата следующего заседания комиссии пока не объявлена, но в комиссии заверяют, что заседание состоится очень скоро. Следственная комиссия, состоящая из депутатов как оппозиционных, так и правящей фракции, будет работать в закрытом режиме в течение шести месяцев.

«Будут отчеты. Какой ход будет дан этим отчетам, возможно они станут поводом для уголовного преследования, но это уже не нам решать. Данная комиссия расследует конкретный случай, с конкретной глубиной и в рамках своих возможностей», — отметил глава следственной комиссии.

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