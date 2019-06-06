Четверг, 6 Июня 2019 года
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Трамп сообщил, когда примет решение о новых тарифах против Китая

Политика

«Я приму это решение в ближайшие две недели после G20»

Дублин, 6 июня 2019, 21:55 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по введению новых пошлин на товары из Китая после саммита G-20 в Японии, 6 июня передает агентство Reuters.

«Я приму это решение в ближайшие две недели после G20. Я буду встречаться с президентом Си. Увидим, что произойдет», — сообщил Трамп журналистам.

Трамп отметил, что может ввести пошлины на «еще как минимум 300 миллиардов долларов» китайских товаров, но «сделает это в подходящее время».

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Торговая война между Китаем и США
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