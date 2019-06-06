Четверг, 6 Июня 2019 года
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Трамп выразил уверенность в заключении торговой сделки с Китаем

Политика

По его словам, Китай уже платит миллиарды Соединенным Штатам

Дублин, 6 июня 2019, 01:45 — REGNUM  Китай согласится на подписание новой торговой сделки с Соединенными Штатами на более выгодных для американской стороны условиях, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в аэропорту Шаннон в Ирландии.

«Китай хочет пойти на сделку. У меня даже нет сомнений в этом. Они постоянно дают понять, что они хотят этого. И в нужное время, полагаю, это произойдет. Но уже сейчас они платят миллиарды долларов Соединенным Штатам. Мы столько от Китая никогда не получали. И это мы еще толком не начали. Это всего лишь семечки по сравнению с теми суммами, о которых мы говорим», — заявил Трамп.

Он добавил, что, помимо Китая, к заключению торгового соглашения стремится и Мексика. За переговоры с мексиканской и китайской делегациями Трамп похвалил сформированную им команду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсовет КНР выпустил так называемую Белую книгу, в которой опубликовано описание торговых переговоров Пекина с Вашингтоном. В документе сообщается, что торговая война «не сделает Америку снова великой», как обещал в своей предвыборной кампании Дональд Трамп.

Читайте ранее в этом сюжете: Америке не быть великой с торговой войной, предупредил Китай

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Торговая война между Китаем и США
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