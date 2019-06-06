США берут на себя ответственность за обострение в Донбассе – Железняк

Москва, , 13:06 — REGNUM Власти Украины прорабатывают сценарий вооруженных провокаций в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Просьбы господина Зеленского о поставках оружия из США никак не вяжутся с озвученным украинской стороной намерением снятия экономической блокады с Донбасса», — сказал Железняк.

Россия будет готова приветствовать мирный разворот позиции Киева в отношении ДНР и ЛНР, говорит депутат.

«Но, похоже, что новые украинские власти, прикрываясь словами о мире на Донбассе, прорабатывают сценарий очередных вооруженных провокаций в отношении Юго-Востока», — отметил парламентарий.

Итоги заседания контактной группы в июне покажут, есть ли у Киева политическая воля и реальное намерение к диалогу с Донбассом, заяви Железняк.

«США, готовые поставлять оружие в страну, находящуюся в состоянии гражданской войны, должны четко понимать, что берут на себя ответственность за обострение ситуации на Украине и новые жертвы среди мирного населения», — добавил он.

Президент Владимир Зеленский обсуждал с американским сенатором Робертом Портманом поставку вооружений на Украину. Об этом в конгрессе США заявил сам сенатор. Он также сообщил, что провел «открытую и детальную» беседу с новым министром обороны республики Русланом Хомчаком о том, чем Америка может помочь украинской армии.

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