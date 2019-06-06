Спикер Рады назвал запрет стрелять по Донбассу «путём к капитуляции»

Киев, , 11:20 — REGNUM Запрет боевикам ВСУ обстреливать территорию Донбасса является путём не к миру, а к капитуляции, заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, сообщил 6 июня парламентский телеканал «Рада».

Он рассказал, что с тревогой воспринял предложение о запрете ВСУ открывать ответный огонь по Донбассу.

«Я хочу сообщить новоизбранному президенту Зеленскому, что запрет стрелять в ответ — это путь не к миру, это путь к капитуляции», — заявил Парубий.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского «скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам», а также подчеркнул, что не допусти капитуляции Украины перед «российским агрессором».

Напомним, ранее экс-президент Украины Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил дополнить режим прекращения огня запретом открывать ответный огонь.

Читайте также: Украинская сторона предложила ввести запрет на ответный огонь в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что изменение украинской риторики не означает желания урегулировать конфликт. Главный вопрос — особый статус Донбасса — остаётся нерешённым.

Читайте также: Позиция Украины по Донбассу по существу не изменилась — эксперт

Отметим, Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Украинская пропаганда твердит о некой «российским агрессии», не желая признавать гражданский характер конфликта в регионе.