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Трамп пояснил, в каком случае не будет вводить пошлины против Мексики

Политика

«Мексика может остановить это»

Трамп пояснил, в каком случае не будет вводить пошлины против Мексики
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Дублин, 5 июня 2019, 22:13 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить введение пошлин на мексиканские товары, если Мексика «остановит» нелегальную миграцию, 5 июня передает агентство Reuters.

«Мексика может остановить это. Они должны это остановить, иначе мы просто не сможем заниматься бизнесом… Я думаю, что они хотят заключить сделку, и они послали своих лучших людей, чтобы попытаться это сделать», — заявил Трамп журналистам после прибытия в Ирландию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Вашингтоне стартовали переговоры между представителями США и Мексики из-за угрозы введения «антимигрантских» пошлин на мексиканские товары.

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