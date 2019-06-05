Пенс хочет от Мексики «реальных мер» по борьбе с миграцией

Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс надеется услышать от представителей Мексики предложения по «реальным мерам» борьбы с нелегальной миграции, 5 июня передает агентство Reuters.

«Торговля и все другие аспекты наших отношений критически важны, но национальная безопасность стоит на первом месте», — пояснили журналистам в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Вашингтоне проходят переговоры между представителями США и Мексики в связи с угрозой введения «антимигрантских» пошлин на мексиканские товары.

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