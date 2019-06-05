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Президент Туркмении устроил благотворительный обед в честь Ораза байрамы

Политика

На это он потратил деньги, полученные за ранее написанные им книги

Ашхабад, 5 июня 2019, 19:44 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал в мечети села Кипчак близ туркменской столицы праздничный саадака (благотворительный обед) по случаю мусульманского праздника Ораза байрамы, пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в праздничной трапезе приняли члены правительства и парламента, иностранные дипломаты и представители международных организаций, а также прибывшие из регионов страны старейшины и представители молодежи.

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Отмечается, что глава государства провел это мероприятие на деньги, полученные в качестве гонораров за написанные им книги.

После праздничного обеда муфтий Туркмении прочитал молитву о ниспослании долгих лет жизни, здоровья и успехов президенту Бердымухамедову, о процветании страны и о сплоченности народа, сообщил «Туркменистан сегодня».

Также Гурбангулы Бердымухамедов почтил память первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова, посетив его семейную усыпальницу.

Справка ИА REGNUM : Ораза-байрамы (Ураза-байрам, Ид аль-Фитр) или «Праздник разговения» — один из двух главных мусульманских праздников, знаменующий завершение поста, длившегося в течение священного месяца Рамадан.

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Политическая жизнь Таджикистана
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