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Президент Бердымухамедов поздравил жителей Туркмении с Ораза байрамы

Общество

И рассказал о проводимых властями реформах

Президент Бердымухамедов поздравил жителей Туркмении с Ораза байрамы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Праздничный намаз

Ашхабад, 4 июня 2019, 21:03 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сегодня, 4 июня, поздравил соотечественников с мусульманским праздником Ораза байрамы, пишет «Туркменистан сегодня».

Глава государства отметил, что этот праздник совершенствовался веками, передаваясь из поколения в поколение, символизируя торжество добра и благородства, общность эпох, поколений и народов.

«Туркменский народ, прошедший большой и славный исторический путь, с древнейших времен с особым почитанием относится к Ораза байрамы как к торжеству духовной и нравственной чистоты, гуманности и доброжелательности», — подчеркнул он.

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Туркменский лидер подчеркнул, что «славное прошлое туркмен является неотъемлемой частью мировой истории и культуры».

«В нынешнюю эпоху, успешно проводя масштабные реформы в политической, экономической и культурной жизни страны, опираясь на современную науку и образование, традиции и общечеловеческие ценности, мы совершенствуем деятельность по воспитанию молодого поколения».

Подводя итог, президент Туркмении заявил, власти страны принимают меры для популяризации в мире духовно-нравственных ценностей туркмен и развитию туркменской культуры.

«Для каждого из нас — большая честь вносить вклад в укрепление мира и дружбы на планете, сближение народов, в наращивание мощи Отчизны, торжество национальных идеалов», — резюмировал Бердымухамедов.

Справка ИА REGNUM : Ораза байрамы (Ураза байрам, Ид аль-Фитр) или «Праздник разговения» — один из двух главных мусульманских праздников, знаменующий завершение поста, длившегося в течение священного месяца Рамадан.

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