Премьер-министр Италии не считает правила Евросоюза догмами

Рим, , 16:14 — REGNUM Правила ЕС необходимо соблюдать, но правила эти не являются догмами, и некоторые из них следует критически пересмотреть, заявил в среду, 5 июня, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Mediaset.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг Италии (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Ранее высказывались предположения, что если руководители стран-членов ЕС согласятся с выводами еврокомиссаров, штраф за нарушение бюджетных правил может составить для Италии 3,5 млрд евро. Также возможно введение целого ряда ограничений для правительства.

Итальянские министры не согласны с выводами Еврокомиссии, правительство постарается доказать комиссарам свою правоту и избежать штрафов, заявил Конте.

Читайте также: Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил