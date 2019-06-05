Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил

Рим, , 14:32 — REGNUM Еврокомиссия считает, что правительство Италии не выполняет бюджетные правила ЕС в части объема госдолга, а потому против Италии открыто дело, заявил в среду, 5 июня, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает информагентство ANSA.

Правила в части госдолга не были выполнены в 2018 году, не выполняются в 2019 году и, вероятно, не будут выполнены и в 2020 году, госдолг Италии слишком велик, потому начало процедуры изучения этого нарушения оправдано, сказал Домбровскис.

Италия не должна тратить больше средств, чем может себе сейчас позволить, добавил чиновник. Он также намекнул, что Еврокомиссия готовит для Италии «греческий сценарий»: «Есть путь к восстановлению экономики, и некоторые другие страны уже прошли по нему».

Ранее высказывались предположения, что штраф за нарушение бюджетных правил ЕС может составить для Италии около 3,5 млрд евро. Кроме того, возможно введение целого ряда ограничений для правительства.

Конфликт между властями Италии и Еврокомиссией по вопросу о бюджете и госдолге имел место и в 2018 году, евробюрократам не нравилось намерение правительства страны нарастить дефицит бюджета ради исполнения социальных обещаний, в итоге стороны достигли компромисса.

Итальянские министры пока не прокомментировали слова евробюрократов, но ранее вице-премьер и глава «Лиги» Маттео Сальвини давал понять, что никаких миллиардных штрафов Италия платить не собирается.

Министры напоминают, что госдолг накоплен их предшественниками, и полагают, что для ускорения восстановления экономики необходимо, не отказываясь от исполнения социальных обещаний, также снижать налоги и иными мерами стимулировать экономическую активность.

Сторонники итальянского правительства предполагают политическую предвзятость Еврокомиссии, руководители которой — политические оппоненты итальянских министров, прежде всего Сальвини.

В пример чаще всего приводится Франция, где в 2018 году после протестов «желтых жилетов» был быстро увеличен дефицит бюджета (даже больше, чем в Италии), однако никаких мер со стороны Еврокомиссии это не вызвало.