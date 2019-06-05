Си Цзиньпин прибыл в Москву в рамках официального визита

Москва, , 12:36 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Как отмечает издание, главной целью визита китайского лидера в нашу страну станет налаживание российско-китайских отношений в русле стратегического партнёрства и координации в новую эпоху.

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Как сообщалось ранее, в составе делегации китайского лидера будет целый ряд одних из самых высокопоставленных политических деятелей Поднебесной. Перед отъездом в Россию председатель Си отметил, что страны достигли пика отношений за всю историю, что требует сделать новый шаг к новым высотам стратегического взаимодействия в новых сферах.

Напомним, что Си Цзиньпин пробудет в России с 5 по 7 июня. За это время он встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит 23-й Петербургский международный экономический форум.

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