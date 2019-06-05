Среда, 5 Июня 2019 года
12:40:28 МСК

Си Цзиньпин прибыл в Москву в рамках официального визита

Политика

Перед отъездом в Россию председатель Си отметил, что страны достигли пика отношений за всю историю

Си Цзиньпин прибыл в Москву в рамках официального визита
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин

Москва, 5 июня 2019, 12:36 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Как отмечает издание, главной целью визита китайского лидера в нашу страну станет налаживание российско-китайских отношений в русле стратегического партнёрства и координации в новую эпоху.

Читайте также: Си Цзиньпин покинул Пекин и направился вместе со своей делегацией в Россию

Как сообщалось ранее, в составе делегации китайского лидера будет целый ряд одних из самых высокопоставленных политических деятелей Поднебесной. Перед отъездом в Россию председатель Си отметил, что страны достигли пика отношений за всю историю, что требует сделать новый шаг к новым высотам стратегического взаимодействия в новых сферах.

Напомним, что Си Цзиньпин пробудет в России с 5 по 7 июня. За это время он встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит 23-й Петербургский международный экономический форум.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин: «Китай и Россия находятся в новой отправной точке»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить