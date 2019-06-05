Си Цзиньпин покинул Пекин и направился вместе со своей делегацией в Россию

Пекин, , 08:48 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин покинул Пекин и отправился с государственным визитом в Россию, сообщает 5 июня газета «Жэньминь жибао».

Китайский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным по его приглашению, а также посетит 23-й Петербургский международный экономический форум.

В составе делегации товарища Си будут сопровождать член Политбюро ЦК Компартии Китая (КПК), член Секретариата ЦК КПК и директор Главного управления ЦК КПК Дин Сюэсян; член Политбюро ЦК КПК и директор Канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи; Член Госсовета КНР и министр иностранных дел страны Ван И; вице-председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) и главы Национальной комиссии по развитию и реформе Хэ Лифэн.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 5 по 7 июля. Си и Путин обсудят во время встречи ряд острых международных вопросов, включая Венесуэлу, Иран, многосторонность в политике, свободную торговлю и так далее.

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