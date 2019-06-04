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Зеленскому подсказали обсудить стратегию возращения Крыма в Буркина Фасо

Политика

«Стоит попробовать»

Зеленскому подсказали обсудить стратегию возращения Крыма в Буркина Фасо
Иллюстрация: Gov.ua
Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер

Москва, 4 июня 2019, 19:57 — REGNUM  Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили обсудить стратегию возвращения Крыма в Зимбабве.

«Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения Крыма. Не менее перспективными местами для обсуждения такой стратегии являются Зимбабве и Буркина Фасо. Зеленскому стоит попробовать и там», — пошутил в Facebook депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинский лидер Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где у него запланированы встречи с руководителями ЕС и НАТО. В частности, президент Украины обсудил с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером вопросы, касающиеся ситуации с Крымом.

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