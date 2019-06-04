В Раде оценили перспективы стратегии Зеленского «по возвращению Крыма»

Киев, , 15:19 — REGNUM В настоящее время вопрос о статусе Крыма теряет свою актуальность как на Западе, так и в мире в целом. Поэтому замысел президента Украины Владимира Зеленского обсудить с НАТО и Евросоюзом план по «возвращению Крыма» Украине, скорее всего, не будет иметь особо результата. Такое мнение в беседе с изданием iReactor высказал депутат Верховной рады Украины VIII созыва Евгений Мураев.

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Парламентарий отметил, что подобные заявления о Крыме обусловлены идущей в Киеве парламентской избирательной кампанией и участием в ней президент и абсолютного большинства политических партий.

«Видно, что Крым снят с повестки дня в мире. Разговоры идут о Донбассе и про санкции, которые бьют по экономике. Я не думаю, что эти переговоры что-то решат», — отметил собеседник издания, напомнив, что по 5 статье устава НАТО, страны с локальными конфликтами в Североатлантический альянс не берут.

По мнению депутата, помочь решить внутренние вопросы Украины, которые касаются только её народа, европейские чиновники не могут. Кроме того, Мураев отметил непродуктивность продолжения санкционной борьбы, «поскольку теряет и Евросоюз, и Россия, и Украина», а в выигрыше только США.

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Парламентарий считает, что новому украинскому лидеру необходимо время, чтобы разобраться, как работает государственная машина, как устроена политика, а пока он исполняет свои обязанности, не имея реальных рычагов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о намерении Владимира Зеленского обсудить свою стратегию «возвращения Крыма» с чиновниками Европейского Союза и НАТО. Сделать это глава государства планирует в ходе своего первого зарубежного визита в Брюссель.

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