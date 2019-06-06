Зачем нам, японцам, Курилы?

Токио, , 04:26 — REGNUM Простые японцы разделяют реваншистские настроения собственного правительства о Курилах совсем не так безоговорочно, как это может представляться на первый взгляд. Что именно волнует тех в Японии, кто не желает «забрать Курилы у России любой ценой», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Конечно, японская пропаганда дает свои плоды, и ультраправых ревеншистов в этой стране немало. Тем не менее, те, кто не утратил здравомыслия — а таких много — задаются вопросом, в чем же практическая цель «возвращения» островов? В первую очередь жителям Японии приходит на ум богатство рыбных ресурсов в окружающих острова водах, а это уже первый шаг к тому, чтобы задуматься — нельзя ли урегулировать рыболовецкие проблемы без каких-либо разговоров про «возвращение»?

Вот как высказалась японская бизнесмен и блогер Гото Юкико: русских, живущих на Курилах, не получится убедить собрать вещи и убираться, погода к северу от Хоккайдо японцам совершенно не подходит, да еще, если придется говорить про «уступки», надо будет России платить. Так стоит ли бороться за острова, если никто из японцев не захочет там жить, спрашивает своих читателей трезвомыслящая японка? Кстати, в своем блоге она поминает и того самого напившегося на Курилах депутата, поднявшего тему «возвращения» с помощью войны. И хорошо бы ее непонимание его позиции разделили как можно больше сограждан Юкико.

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