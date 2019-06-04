Вторник, 4 Июня 2019 года
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При Зеленском ситуация в Донбассе накалилась — Народная милиция ЛНР

Политика

Пострадали мирные жители и дома

Луганск, 4 июня 2019, 15:04 — REGNUM  Новый президент Украины Владимир Зеленский не выполнил взятые обещания по прекращению огня в Донбассе, заявил 4 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«С его приходом к власти и сменой руководства ВСУ наблюдается обострение обстановки на линии боевого соприкосновения. Отмечается целенаправленное открытие огня по населённым пунктам, в результате чего страдает мирное население республики», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

Филипоненко отметил, что только за предыдущую неделю ВСУ повредили семь жилых домов, а также линию электропередачи в ЛНР. Жертвами украинских силовиков стали два мирных жителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два депутата народного совета ДНР заявили, что Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.

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Война в Донбассе
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