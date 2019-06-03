Зеленский не сдержал своего обещания — Народный Совет ДНР

Донецк, , 15:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику бывшего президента страны Петра Порошенко, заявили депутаты Народного Совета ДНР Елена Шишкина и Владислав Бердичевский, сообщил 3 июня официальный сайт Донецкой Народной Республики.

«Мы видим, что продолжаются обстрелы, жилища подвергаются разрушениям, страдают люди, один ребёнок получил осколочное ранение. До сих пор новоизбранный президент не сдержал своего обещания о прекращении военных действий на инаугурации, которая состоялась уже 2 недели назад», — отметила Шишкина.

Она добавила, что жители Украины избрали Зеленского, поскольку не хотели видеть президентом Порошенко. Нет никаких оснований полагать, что с приходом Зеленского ситуация как-то улучшится.

«Новоизбранный президент, несмотря на все предвыборные обещания, продолжает политику предыдущего. На сегодняшний день политика, проводимая Владимиром Зеленским, ничем не отличается от политической линии, лоббируемой ранее Петром Порошенко», — рассказал Владислав Бердичевский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что у него есть ряд конкретных предложений по урегулированию конфликта в Донбассе. Они будут изложены на встрече Трёхсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 5 июня.

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