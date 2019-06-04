Ростовский губернатор фактически опроверг слухи об отставке

Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В июне правительству Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым предстоит много работы. В прямом эфире программы «Главные о главном» на телеканале «Дон 24» донской глава рассказал о плотном графике.

«Буквально завтра [4 июня] состоится большое совещание, посвящённое вопросу утилизации твердых бытовых отходов. Оно пройдет по линии Генпрокуратуры (Ростов-на-Дону посетит генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. — Прим. ИА REGNUM ). Это проблема очень основательная, беспокоящая наших людей, и в этом смысле 2019 год должен расставить все точки над «i». Нужно найти понимание между региональными операторами, людьми, властями местного уровня, которые занимаются этими вопросами, и конечно, региональными властями», — сказал Голубев.

Кроме того, донская делегация посетит Петербургский экономический форум, а коммунальщики начнут активную подготовку к новому отопительному сезону.

Также Голубев в эфире высказался в поддержку действующей системы назначения глав администраций городов.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце мая в ряде ростовских мессенджеров и социальных сетях активно обсуждалась тема возможной отставки губернатора. 31 мая появилась информация о том, что Василий Голубев якобы написал заявление об отставке. Новость, растиражированная местными массмедиа, оказалась фейком.

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