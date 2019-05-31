Анонсирован визит генпрокурора РФ Юрия Чайки в Ростовскую область

Ростов-на-Дону, , 18:02 — REGNUM В различных ростовских Telegram-канал, а позже и ряде региональных массмедиа появилась информация о визите генерального прокурора РФ Юрия Чайки в Ростов-на-Дону. Как ожидается, в донской столице состоится совещание с главами регионов РФ и депутатами Госдумы.

Планируется, что на Дону будет вынесен «мусорный» вопрос на обсуждение.

Издание «КП-Ростов» со ссылкой на несколько собственных источников назвало дату визита — 4 июня.

На сайте правительства Ростовской области в раздел «События» предполагаемый визит генпрокурора РФ пока не внесён. Официального подтверждения появившейся информации также не появилось.

Что касается принимающей стороны, то ситуация с реализацией мусорной реформы на Дону далека от идеальной. ИА REGNUM отмечает, что не так давно министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер получил «нагоняй» от донского губернатора Василия Голубева. Несмотря на многолетние обещания, в регионе до сих пор не запущен первый давно обещанный межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК).

Волгодонский завод стал единственным объектом, строительство которого началось. Ввести в эксплуатацию предприятие планировалось в конце 2018 года, но власти перенесли дату открытия — до января 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр ЖКХ Ростовской области получил «нагоняй» от губернатора