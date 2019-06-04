Снос памятника Жукову в Харькове: Институт нацпамяти поспорил с Зеленским

Киев, , 08:55 — REGNUM Памятник советскому полководцу Георгию Жукову в Харькове разрушили законно, заявили 3 июня в пресс-службе Украинского института национальной памяти (УИНП), сообщается на официальном сайте организации.

В УИНП считают, что памятник подпадал под действие украинского «закона о декоммунизации», поскольку Жуков занимал руководящие должности в высших органах власти СССР.

«Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима», — рассказал юрист УИНП Сергей Рябенко.

Таким образом главный идеологический орган Украины ответил на заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель, которая назвала снос памятника «примером непродуманной гуманитарной политики» и призвала полицию дать правовую оценку случившемуся.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня группа украинских националистов повалила памятник Георгию Жукову, установленный возле харьковского Дворца спорта. По словам радикалов, маршалу Победы «нет места на Украине».

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