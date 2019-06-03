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Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Политика

Для украинских националистов закон не писан

Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 3 июня 2019, 20:17 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника советскому маршалу, Герою Советского Союза Георгию Жукову в Харькове и рассказала о реакции президента Владимира Зеленского на данную ситуацию. Соответствующее заявление она опубликовала сегодня, 3 июня, на своей странице в социальной сети Facebook.

Мендель написала, что Зеленский посоветовал городским властям обсудить проблему памятника маршалу Жукову с жителями Харькова.

«Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня», — пишет Мендель.

Она считает, что снос памятника стал следствием непродуманной гуманитарной политики в стране в последние годы. Мендель напомнила, что украинские законы требуют переименования советских топонимов и сноса памятников советским деятелям, но этот же закон делает исключение для исторических персон, связанных с «изгнанием нацистов» с Украины.

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Война памятников на Украине
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