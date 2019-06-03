Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Киев, , 20:17 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника советскому маршалу, Герою Советского Союза Георгию Жукову в Харькове и рассказала о реакции президента Владимира Зеленского на данную ситуацию. Соответствующее заявление она опубликовала сегодня, 3 июня, на своей странице в социальной сети Facebook.

Мендель написала, что Зеленский посоветовал городским властям обсудить проблему памятника маршалу Жукову с жителями Харькова.

«Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня», — пишет Мендель.

Она считает, что снос памятника стал следствием непродуманной гуманитарной политики в стране в последние годы. Мендель напомнила, что украинские законы требуют переименования советских топонимов и сноса памятников советским деятелям, но этот же закон делает исключение для исторических персон, связанных с «изгнанием нацистов» с Украины.