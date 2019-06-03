В Кремле прокомментировали вероятность отстранения России от ОИ-2020

Москва, , 15:03 — REGNUM В администрации президента РФ ничего не располагают информацией о возможном недопуске России на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее журналист британской газеты The Sunday Times в публикации сообщил, что России угрожает запрет на участие в Олимпийских играх 2020 года из-за скандала при расследовании допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Нам об этом ничего неизвестно», — сказал официальный представитель Кремля, добавив, что состав участников Олимпиады в Японии, в любом случае, будет определять не газета Sunday Times.

Как сообщало ИА REGNUM, источник The Sunday Times утверждает, что чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) помогли прыгуну в высоту Данилу Лысенко сделать поддельные документы, согласно которым спортсмен, пропустивший несколько допинг-тестов, был болен и потому не смог этого сделать.

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В свою очередь глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российская олимпийская сборная примет участие в летних Олимпийских играх в Токио. По его словам, если в случае с ВФЛА и будут выявлены нарушения каких-то отдельных лиц, то жесткие меры в их отношении могут последовать только индивидуально, но никак не коллективно.