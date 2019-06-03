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Глава МИД Британии: неожиданности Трампа дружбе не помеха

Политика

Действия американского лидера не повлияют на теплый прием, который ждет его в Соединённом Королевстве

Глава МИД Британии: неожиданности Трампа дружбе не помеха
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Лондон, 3 июня 2019, 10:23 — REGNUM  Британские власти привыкли к неожиданному поведению президента США Дональда Трампа, оно не повлияет на отношения Лондона и Вашингтона. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант телеканалу CBS, комментируя поддержку Трампом кандидата в премьер-министры страны Бориса Джонсона.

По словам Ханта, в Лондоне за последние годы больше узнали Трампа и привыкли к неожиданностям с его стороны. Действия американского лидера не повлияют на теплый прием, который ждет его в Соединённом Королевстве.

«Британия и Америка — два лучших друга, которых вы только можете найти на планете», — сказал Хант.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Трамп выделил Бориса Джонсона и Найджела Фараджа среди британских политиков, которые ему более всего импонируют. Бывший и нынешний министры иностранных дел Британии Борис Джонсон и Джереми Хант претендуют на пост премьер-министра и Консервативной партии страны.

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