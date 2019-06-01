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Трамп назвал Джонсона «хорошим» кандидатом в премьер-министры Британии

Политика

«Я считаю, Борис будет очень хорошо работать»

Трамп назвал Джонсона «хорошим» кандидатом в премьер-министры Британии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Борис Джонсон

Вашингтон, 1 июня 2019, 02:40 — REGNUM  Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон является «очень хорошим» кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью газете The Sun.

«Я считаю, Борис будет очень хорошо работать. Я думаю, от отлично справится», — заявил он.

Также Трамп призвал действующего министра иностранных дел Великобритании увеличить расходы страны на оборону.

«Соединенное Королевство должно уметь само за себя постоять. Это великая и очень особенная страна», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая президент США Дональд Трамп заявил, что среди британских политиков ему наиболее импонируют Борис Джонсон и Найджел Фарадж, которые являются ведущими сторонниками выхода Великобритании из ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что ему нравятся сторонники Brexit — Джонсон и Фарадж

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