Суд заочно вынес приговор экс-юристу ЮКОСа по делу о хищении $14 млрд

Москва, , 11:57 — REGNUM Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего юриста компании «ЮКОС» Павла Ивлева, который сейчас находится в США, к 10 годам колонии, сообщает 24 мая корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом суд признал Ивлева виновным в отмывании $14 млрд и уклонении от уплаты налогов.

«Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы, без штрафа», — огласила приговор судья.

Кроме того, Ивлев не сможет работать в России адвокатом в течение трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно материалам уголовного дела, Ивлев в 2001—2002 годах под руководством Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн тонн нефти дочерних компаний ЮКОСа на общую сумму более 1 трлн рублей. В настоящее время Ивлев находится в Нью-Йорке.