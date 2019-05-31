Минюст через суд потребовал ликвидировать три политические партии

Москва, , 12:22 — REGNUM Министерство юстиции РФ направило в Верховный суд иск о ликвидации трех политических партий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным издания, речь идет о партиях «Народная партия «За женщин России», «Альянс зеленых» и «Союз граждан». Все они не участвовали в выборах на протяжении семи лет подряд.

Отмечается, что Минюст намерен проверить еще восемь партий на их соблюдения устава и законодательства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, существующая норма закона предполагает ликвидацию партий, которые семь лет подряд не участвуют в выборах. Ранее в Минюсте заявили, что ведомство не получало никаких «разнарядок» по ликвидации политических партий.

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