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У Минюста нет «разнарядок» по ликвидации политических партий в России

Политика

Глава ведомства не знает, сколько партий прекратит свое существование после проверки

У Минюста нет «разнарядок» по ликвидации политических партий в России
Рафаэль. Юстиция. 1510

Санкт-Петербург, 17 мая 2019, 16:34 — REGNUM  Министерство юстиции не получало никаких «разнарядок» по ликвидиации политических партий, малоактивных в последние годы. Об этом заявил глава ведомства Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, существующая норма закона предполагает ликвидацию партий, которые семь лет подряд не участвуют в выборах, и министерство готово к проверке.

«Партий несколько десятков, выборов было много за прошедшие годы, конечно, специалисты специально обученные должны проверить. Точно могу заверить, что никаких разнарадок не существует, я понятия не имею, сколько партий в итоге будет ликвидировано, если будет», — сказал Коновалов.

Он подчеркнул, что это будет сделано в полном соответствии с законом.

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