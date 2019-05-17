У Минюста нет «разнарядок» по ликвидации политических партий в России

Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Министерство юстиции не получало никаких «разнарядок» по ликвидиации политических партий, малоактивных в последние годы. Об этом заявил глава ведомства Александр Коновалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, существующая норма закона предполагает ликвидацию партий, которые семь лет подряд не участвуют в выборах, и министерство готово к проверке.

«Партий несколько десятков, выборов было много за прошедшие годы, конечно, специалисты специально обученные должны проверить. Точно могу заверить, что никаких разнарадок не существует, я понятия не имею, сколько партий в итоге будет ликвидировано, если будет», — сказал Коновалов.

Он подчеркнул, что это будет сделано в полном соответствии с законом.