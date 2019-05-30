Четверг, 30 Мая 2019 года
23:36:23 МСК

Трамп включил в «сделку века» передачу Голанских высот Израилю — Нетаньяху

Политика

ООН не признаёт контроль Израиля над Голанами

Трамп включил в «сделку века» передачу Голанских высот Израилю — Нетаньяху
Иван Шилов © ИА REGNUM
Голанские высоты

Иерусалим, 30 мая 2019, 23:09 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп включил в «сделку века» по израильско-палестинскому урегулированию передачу Голанских высот Израилю, 30 мая передает агентство Associated Press.

В качестве доказательства Нетаньяху продемонстрировал на пресс-конференции в Иерусалиме карту предлагаемого Белым домом будущего разграничения с резолюцией Трампа «хорошо» (nice).

Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии после войны 1967 года. ООН не признаёт контроль Израиля над Голанами.

Читайте также: Король Иордании высказался по «мирному плану» Трампа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения США и Израиля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить