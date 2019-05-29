Король Иордании высказался по «мирному плану» Трампа

Амман, , 21:19 — REGNUM Король Иордании Абдалла II провел переговоры по «мирному плану» Дональда Трампа для Израиля и Палестины с советником президента США Джаредом Кушнером, 29 мая передаёт агентство Reuters.

«Его Величество подчеркнул необходимость всеобъемлющего и прочного мира на основе решения о двух государствах… которое привело бы к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — говорится в заявлении по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Палестины заранее заявили об отказе от «мирного плана» Трампа, так как считают, что нынешнее руководство США стоит на стороне Израиля.

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